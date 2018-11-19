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    نوفمبر

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  3. بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها مع طليقها الباكستاني: ” انتقم مني بخطف الأطفال “

بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها مع طليقها الباكستاني: ” انتقم مني بخطف الأطفال “

بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها مع طليقها الباكستاني: ” انتقم مني بخطف الأطفال “
عادل الحربي(صدى):

روت مواطنة معاناتها بعد طلاقها من زوجها الباكستاني الجنسية، واتهمته بإخفاء أبنائها الثلاثة، انتقامًا منها بعدما رفعت ضده دعوى خلع.

وأوضحت المواطنة أنها لم تر أبنائها منذ الشهر الماضي، حيث أن والدهم أخذهم بعدما حكمت لها المحكمة بحضانتهم.

وبينت أن سبب انفصالها عن زوجها أنه غير صالح وغير مؤهل للتربية فكان يمد يده عليها ولا يصلي ويتحدث دائمًا في شرف الناس.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 58655 ] نشر منذ 1 ساعة

الله المستعان ,,

,, من بادئ الأمر .. مالقيتي إلا باكستاني تتزوجيه ……….؟

,, سبحان الله ,,

[ عدد التعليقات: 5631 ] نشر منذ 1 ساعة

قدر الله وما شاء كان
نسأل الله ان يعينك ويحق الحق
المهم-السعيد من وعضَ بغيره-

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 56 دقيقة

مالقيتي إلا باكستاني تتزوجيه ………

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 52 دقيقة

اصلا اغلب الاجانب فيهم حقد على اهل البلد
يعني لو اخذتي واحد موعدد افضل من خارج البلد
يمكن تحصلين واحد حنون وطيب بس مش خروف
يعني خريف على خفيف يكون افضل من برا

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 49 دقيقة

هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة

هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة

تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر بعدين ويش جنسيتك الا صل

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة

هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر بعدين ويش جنسيتك الا صل

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة

هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر بعدين ويش جنسيتك الا صل

[ عدد التعليقات: 21238 ] نشر منذ 39 دقيقة

ممكن راح لسفارة بلاده واستخرح لهم جواز سفر وسافر لبلاده مع الاولاد

[ عدد التعليقات: 3277 ] نشر منذ 33 دقيقة

الحمدلله على كل حال ..

هاذي أختياراتك .. وتحملي النتائج .. ولو رفضوا أهلك تزويجك كان قلتي أهلي وقفوا في طريق سعادتي …

وانتي خليك على كلمة … ((مافيه رجال فية ذكور فقط ))…

[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 19 دقيقة

تستاهلين هذا الي تبين الشعب السعودي كله ماملى عينك تاخذين باكستاني احمدي ربك الى ماخذك الى باكستاني ولا كان يخليك تمسحين سرميك الحمام في يديك ولسانك وتشوفين الذل بعينك لاصديق والاقريب
الآن تقولين ماهو زين والايصلى وش بعده بعد ماوطى على وجهك ظهرت عيوبه
من راي تطلبين الطلاق منه وتاخذين لك رجل دين خيرمن جلدتك ومن وطنك ويعوضك أن شالله عن كل مافات وعياله خليه يودر فيهم ماريح تشفوين منهم خير ولعلم عندالله وكل أنسان يخطي لكن يتعلم من الخطاء ويكون أحسن من الي ماعمره اخطاء الأنه عرف عقوبة الخطاء ومغبته ولايمكن يعود له مره ثانيه

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