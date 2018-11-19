بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها مع طليقها الباكستاني: ” انتقم مني بخطف الأطفال “
روت مواطنة معاناتها بعد طلاقها من زوجها الباكستاني الجنسية، واتهمته بإخفاء أبنائها الثلاثة، انتقامًا منها بعدما رفعت ضده دعوى خلع.
وأوضحت المواطنة أنها لم تر أبنائها منذ الشهر الماضي، حيث أن والدهم أخذهم بعدما حكمت لها المحكمة بحضانتهم.
وبينت أن سبب انفصالها عن زوجها أنه غير صالح وغير مؤهل للتربية فكان يمد يده عليها ولا يصلي ويتحدث دائمًا في شرف الناس.
قصة مؤلمة: فيروزة أم سعودية مطلقة من باكستاني تتهمه بإخفاء أبنائها الثلاثة.. تروي مأساتها في البحث عن أبنائها طيلة سنوات عبر #اتجاهات@nadinealbdear pic.twitter.com/7JVE4eQbIi
— خليجية (@Khalejiatv) November 18, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58655 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان ,,
,, من بادئ الأمر .. مالقيتي إلا باكستاني تتزوجيه ……….؟
,, سبحان الله ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5631 ] نشر منذ 1 ساعة
قدر الله وما شاء كان
نسأل الله ان يعينك ويحق الحق
المهم-السعيد من وعضَ بغيره-
الابهاوي[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 56 دقيقة
مالقيتي إلا باكستاني تتزوجيه ………
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 52 دقيقة
اصلا اغلب الاجانب فيهم حقد على اهل البلد
يعني لو اخذتي واحد موعدد افضل من خارج البلد
يمكن تحصلين واحد حنون وطيب بس مش خروف
يعني خريف على خفيف يكون افضل من برا
العرجاني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 49 دقيقة
هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر
العرجاني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة
هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي
العرجاني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة
تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر بعدين ويش جنسيتك الا صل
العرجاني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة
هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر بعدين ويش جنسيتك الا صل
العرجاني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 47 دقيقة
هلحين طلع غير صالح وفيه عيوب الشمله الله يعينه اللي اصبر عليك ولو فيك خير ماخلوك السعوديين اللي يتزوجون من انحاء العالم تبين العيال وتبين تجنيسهم معصيه باكستاني وحصل اقامه زوج مواطنه هذا اللي هو يبي ياخذ اعياله ويروح ل بلاده ما احد يصدقك علي ها الكلام ويش اللي جبرك تتزوجين باكستاني بس لا يكثر بعدين ويش جنسيتك الا صل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21238 ] نشر منذ 39 دقيقة
ممكن راح لسفارة بلاده واستخرح لهم جواز سفر وسافر لبلاده مع الاولاد
كان زمان[ عدد التعليقات: 3277 ] نشر منذ 33 دقيقة
الحمدلله على كل حال ..
هاذي أختياراتك .. وتحملي النتائج .. ولو رفضوا أهلك تزويجك كان قلتي أهلي وقفوا في طريق سعادتي …
وانتي خليك على كلمة … ((مافيه رجال فية ذكور فقط ))…
سبحان الله العظيم[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 19 دقيقة
تستاهلين هذا الي تبين الشعب السعودي كله ماملى عينك تاخذين باكستاني احمدي ربك الى ماخذك الى باكستاني ولا كان يخليك تمسحين سرميك الحمام في يديك ولسانك وتشوفين الذل بعينك لاصديق والاقريب
الآن تقولين ماهو زين والايصلى وش بعده بعد ماوطى على وجهك ظهرت عيوبه
من راي تطلبين الطلاق منه وتاخذين لك رجل دين خيرمن جلدتك ومن وطنك ويعوضك أن شالله عن كل مافات وعياله خليه يودر فيهم ماريح تشفوين منهم خير ولعلم عندالله وكل أنسان يخطي لكن يتعلم من الخطاء ويكون أحسن من الي ماعمره اخطاء الأنه عرف عقوبة الخطاء ومغبته ولايمكن يعود له مره ثانيه