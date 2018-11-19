بالفيديو.. مواطنة تروي معاناتها مع طليقها الباكستاني: ” انتقم مني بخطف الأطفال “

عادل الحربي(صدى):

روت مواطنة معاناتها بعد طلاقها من زوجها الباكستاني الجنسية، واتهمته بإخفاء أبنائها الثلاثة، انتقامًا منها بعدما رفعت ضده دعوى خلع.

وأوضحت المواطنة أنها لم تر أبنائها منذ الشهر الماضي، حيث أن والدهم أخذهم بعدما حكمت لها المحكمة بحضانتهم.

وبينت أن سبب انفصالها عن زوجها أنه غير صالح وغير مؤهل للتربية فكان يمد يده عليها ولا يصلي ويتحدث دائمًا في شرف الناس.