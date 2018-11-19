” قضية لعان ” تمنع طالبة من دخول الجامعة رغم تقدير ” ممتاز “
عجزت طالبة عن الالتحاق بكلية الطب رغم حصولها على تقدير ” ممتاز ” ،ومعدل تراكمي 99.4 % بنتيجة الثانوية العامة.
وتفصيلا، ظلت الفتاة طيلة حياتها تعاني، ولا تمتلك هوية وطنية، وتنسب لوالدتها، بسبب حكم قضائي في ” قضية لعان ” .
وكانت المحكمة العامة في ظهران قد أصدرت حكمًا في قضية خلاف بين زوجين، يقضي بسقوط الحد بينهما بـ ” اللعان ” ، والتفريق بينهما فرقة لا رجعة فيها، ونفي الحمل عن الزوج الملاعن، وإلحاقه بأمه.
وحاولت والدة الفتاة إقناع طليقها بإجراء تحليل الحمض النووي، لإثبات نسب ابنتها، في مقابل استعدادها لإقامة حد الزنا عليها إذا ثبت التحليل عدم صحة النسب إليه، لكنه رفض.
ومن جانبه تعهدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة قضية الفتاة إلى المحكمة العليا، في محاولة لإصدار إجراءات جديدة تثبت نسبها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21238 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش السالفه بالضبط
يعني الاب طلق والام وبعدين انجبت البنت ثم انكر الاب ابوته لها
طيب يعمل تحليل للحمض النووي ليتأكد من صحة نسب البنت ان كانت بنته او غير بنته
ويبدو ان الام صادقه لانها مستعده لاقامة حد الزنا اذا طلعت النتيجه سلبيه والمفروض المحكمه تجبره بالقوه من اجل انها قضية الفتاه التي ما لها ذنب في هذا الصراع
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4646 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله شي يقهر اعوذبالله طيب سوى التحليل بعدها سوي اللي تبيه المره واثقه استغفرالله بس والأطفال هم اللي يأكلونها
الله يحفظنا ويستر علينا ولا يبتلاينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58655 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5631 ] نشر منذ 57 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الشيطان حريص على ابن ادم ليفتنه ويغويه ولا يوجد حياه بدون مشاكل-الله يلطف بنا وبكم وبهم وبالمسلمين-
السعودي[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 54 دقيقة
اللعان يجري بين الزوجين في حالة انكار الولد
وبعد اللعان يفرق بينهما ابدا ولا ينسب الولد للاب
القرشي[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 34 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله … كيف حالكم يا أخواني وأخواتي قراء صحيفة صدى الكرام
أشتقت لكم والله بعد غياب دام شهرين ونصف بسبب دخولي المستشفى على اثر جلطة
في القلب أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية يارب .
أما بخصوص هذه القضية فهي كالتالي :
قضية اللعان تتلخص في أن الزوج رأى بعينه الزوجة متلبسة في حالة الزنى إما على فراش
الزوجية أو في مكان أخر ولكن لا يوجد شهود غيره وعليه يلجأ الزوج للمحكمة متهمآ زوجته
صراحة بفعل واقعة الزنى وقد رأى الواقعة بعينه ولكن لسبب ما لم يستطيع أن يحضر شهودآ
ليروا ما رأى وبنأً عليه تعقد المحكمة جلستها بحضور الزوج والزوجة وعدة أشخاص من اقارب
الطرفين أو ممن يسمح بحضورهم القاضي .
والحكمة من مشروعية اللعان للزوج: ألاّ يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره،
وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم
يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيمان، فكان في تشريع اللعان؛ حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج، ودرءاً لحد
القذف عنه، ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مُكِّنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله،
تدرأ بها الحد عنها، وإلا وجب عليها الحد. وإن نكل الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف،
وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بَيِّنَةً قوية، لا معارض لها، ويقام عليها الحد حينئذ.
صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما
رميت به زوجتي فلانة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسمِّيها إن
كانت غائبة بما تتميز به. ثم يزيد في الشهادة الخامسة- بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب
وعليَّ لعنة الله، إن كنت من الكاذبين.
ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى، ثم تزيد في الشهادة الخامسة:
وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6- 9].
إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
1- سقوط حد القذف عن الزوج.
2- ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريماً مؤبداً، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
3- ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان،
كقوله: “أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وما هذا بولدي”. لحديث
ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما،
وألحق الولد بالمرأة.
3- وجوب حد الزنى على المرأة، إلا أن تلاعن هي أيضاً؛ فإن نكولها عن الأيمان مع أيمانه بينةٌ قوية،
توجب إقامة الحد عليها.
نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد
الكائدين المتربصين بنا وببلادنا أللهم آمين .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3277 ] نشر منذ 4 دقائق
حياك الله يا القرشي .. والحمدلله على السلامه ..
كان الله في عون البنت ..
وقليل جدا جدا جدا .. حدوث اللعان بين الأزواج ..