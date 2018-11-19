” قضية لعان ” تمنع طالبة من دخول الجامعة رغم تقدير ” ممتاز “

نايف السالم(صدى):

عجزت طالبة عن الالتحاق بكلية الطب رغم حصولها على تقدير ” ممتاز ” ،ومعدل تراكمي 99.4 % بنتيجة الثانوية العامة.

وتفصيلا، ظلت الفتاة طيلة حياتها تعاني، ولا تمتلك هوية وطنية، وتنسب لوالدتها، بسبب حكم قضائي في ” قضية لعان ” .

وكانت المحكمة العامة في ظهران قد أصدرت حكمًا في قضية خلاف بين زوجين، يقضي بسقوط الحد بينهما بـ ” اللعان ” ، والتفريق بينهما فرقة لا رجعة فيها، ونفي الحمل عن الزوج الملاعن، وإلحاقه بأمه.

وحاولت والدة الفتاة إقناع طليقها بإجراء تحليل الحمض النووي، لإثبات نسب ابنتها، في مقابل استعدادها لإقامة حد الزنا عليها إذا ثبت التحليل عدم صحة النسب إليه، لكنه رفض.

ومن جانبه تعهدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة قضية الفتاة إلى المحكمة العليا، في محاولة لإصدار إجراءات جديدة تثبت نسبها.