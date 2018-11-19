بالفيديو.. أول مدربة كرة قدم للرجال في الشرق الأوسط تثبت جدارتها في شهرين
تعتبر المدربة السورية مها جنود ، أول سيدة تقتحم ميدان تدريب كرة قدم لفريق رجال في الشرق الأوسط، فهي تدرب نادي محافظة دمشق.
وحصلت جنَود على الشهادة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى شهادات أخرى تؤهلها لتكون من خيرة المدربين في مجال كرة القدم على مستوى المنطقة.
وتبنى الاتحاد الآسيوي موهبتها وأخضعها لدورات مكثفة لمدة سنتين، لتبدأ مسيرة التدريب كمساعدة مدرب لفريق الناشئات في دمشق الذي غدت مدربته، ثم دربت فرق السيدات في سوريا، لتثبت جدارتها في هذا المجال، ولتكون الخطوة التالية تدريب فريق الرجال.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3556 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تجي تدرب عندنا رجعت حامل ومعها طفلين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21238 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما فيه فرق بين الرجل والمرأه في تدريب الاعبين بل قد يكون عطاء المرأة اكثر من الرجل
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4646 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح تعمل المره بذمة عن بعض الرجال
بس لو جت عند العرب راح ينضبطون ولا واحد يتخلف عن الموعد لو تعبان بيجي و يلعبون زين عشان كل واحد يبي يبين عضلاته غير الأخلاق عال العال
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5631 ] نشر منذ 1 ساعة
القدرات تختلف وكذلك المهارات -يمكن تدرب فريق من الرجال مهاراتهم اقل منها ويمكن يجي رجل يدرب فريق من مثلها-هكذا الدنيا درجات-
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 28 دقيقة
في شهرين واثبتت جدارتها وبعضهم سنين
بس اقول طولت شهرين يعني مثبته جدارته
من اول ما جات
ابو منار[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 26 دقيقة
دربي بشار الاسد و عائلته