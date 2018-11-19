بالفيديو.. أول مدربة كرة قدم للرجال في الشرق الأوسط تثبت جدارتها في شهرين

ماجد محمد(صدى):

تعتبر المدربة السورية مها جنود ، أول سيدة تقتحم ميدان تدريب كرة قدم لفريق رجال في الشرق الأوسط، فهي تدرب نادي محافظة دمشق.

وحصلت جنَود على الشهادة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى شهادات أخرى تؤهلها لتكون من خيرة المدربين في مجال كرة القدم على مستوى المنطقة.

وتبنى الاتحاد الآسيوي موهبتها وأخضعها لدورات مكثفة لمدة سنتين، لتبدأ مسيرة التدريب كمساعدة مدرب لفريق الناشئات في دمشق الذي غدت مدربته، ثم دربت فرق السيدات في سوريا، لتثبت جدارتها في هذا المجال، ولتكون الخطوة التالية تدريب فريق الرجال.