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مواطن ثلاثيني يهوى صيد الثعابين السامة وأكلها

مواطن ثلاثيني يهوى صيد الثعابين السامة وأكلها
سالم المطيري(صدى):

اتجه مواطن لقبه ” رجل البرية ” على هواية غريبة من نوعها، حيث يهوى صيد وأكل الثعابين السامة والحيوانات المفترسة.

ومارس المواطن صاحب الـ 35 عامًا، وهو من سكان مدينة القصيباء الواقعة بمنطقة القصيم، تلك الهواية من صغر سنه، بحسب وسائل محلية.

ويؤكد على أن الإنسان لا يجب أن يخاطر بحياته ما لم يكن متمكنًا منها، مع معرفة كيفية التعامل مع تلك الحيوانات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 2 ساعتين

تعرف على رجل البرية

[ عدد التعليقات: 21224 ] نشر منذ 1 ساعة

اوكي هاي هوايته

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 38 دقيقة

سبعه شلوه ماحصل الا الثعابين ياكلها كان شاف خاطي تيس يرضع من امه واكله اكله عزران

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