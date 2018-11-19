مواطن ثلاثيني يهوى صيد الثعابين السامة وأكلها
اتجه مواطن لقبه ” رجل البرية ” على هواية غريبة من نوعها، حيث يهوى صيد وأكل الثعابين السامة والحيوانات المفترسة.
ومارس المواطن صاحب الـ 35 عامًا، وهو من سكان مدينة القصيباء الواقعة بمنطقة القصيم، تلك الهواية من صغر سنه، بحسب وسائل محلية.
ويؤكد على أن الإنسان لا يجب أن يخاطر بحياته ما لم يكن متمكنًا منها، مع معرفة كيفية التعامل مع تلك الحيوانات.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعرف على رجل البرية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21224 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي هاي هوايته
منصور[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 38 دقيقة
سبعه شلوه ماحصل الا الثعابين ياكلها كان شاف خاطي تيس يرضع من امه واكله اكله عزران