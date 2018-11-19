برلمانية تطالب بتخصيص مكافأة نهاية خدمة للمطلقات

القاهرة(صدى):

طرحت برلمانية مصرية وأستاذة عقيدة وفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، مشروع قانون بوضع مكافأة نهاية خدمة للمطلقة، بإعطائها الحق في الحصول على نسبة 5% من دخل طليقها الشهري حال وقوع الطلاق بعد زواج خمس سنوات أو أكثر.

وأثارت النائبة البرلمانية آمنة نصير جدلا واسعًا، بطرحها لمشروع القانون، حيث استندت إلى وجوب إثبات حق الزوجة بعد خمس سنوات قضتها في خدمة زوجها، فضلًا عن استهلاك الزوج زوجته في الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن الرجل يتهرب دائما من النفقة الزوجية بالرغم من وجود نص شرعي بها، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي تسعى للتقدم به سيعوض ما يتوارى منه الرجال المطلقين زوجاتهم لفرض قانون ملزم يجبر الرجل على إعالة زوجته بعد الطلاق.