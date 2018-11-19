تصريح جديد من ترامب بشأن جمال خاشقجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد التمسك بحليف المملكة العربية السعودية في إشارة إلى – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – .
وقال ترامب في تصريحاته : ” لديّ حليف وأريد مواصلة العمل معه كحليف مهم على أكثر من صعيد ،و الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر السعودية كحليف مهم واستراتيجي ” .
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ، كشفت أن إدارة ترامب لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي بشأن المتورطين في قتل خاشقجي.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38496 ] نشر منذ 46 دقيقة
ترامب يقول الحقيقة
المملكةالعربيةالسعودية من الدول العظمى
والداعمة للأقتصاد العالمي
ومحمدبن سلمان
شخص متميز جدآ وطموح ويمتلك رؤية حقيقية
أرعبت الدول المعاديه
وجعلتهم ينبحون ليل ونهار
وكانت المفاجأة من نصيبهم
يوم شافوا الشعب كله
محمدبن سلمان😘😘😘