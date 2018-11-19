تصريح جديد من ترامب بشأن جمال خاشقجي

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد التمسك بحليف المملكة العربية السعودية في إشارة إلى – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – .

وقال ترامب في تصريحاته : ” لديّ حليف وأريد مواصلة العمل معه كحليف مهم على أكثر من صعيد ،و الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر السعودية كحليف مهم واستراتيجي ” .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ، كشفت أن إدارة ترامب لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي بشأن المتورطين في قتل خاشقجي.

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