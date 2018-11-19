” الأرصاد ” تحذر من هطول الأمطار الرعدية والسيول على تبوك والجوف

محمود البلوي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيه متقدمًا تطالب فيه المواطنين بتوخي الحذر نتيجة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، على كلا من ” تبوك، حقل، حالة عمار، تيماء، وشرق المنطقة والأجزاء المجاورة ” .

كما توقعت ” الهيئة ” ، بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريات السيول، على كلا من ” الجوف، سكاكا، طبرجل، دومة الجندل، القريات، وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة.

وأضافت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة 2:00 من غدً الإثنين وستنتهي في الساعة 23:55 من اليوم نفسه.