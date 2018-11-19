” الأرصاد ” تحذر من هطول الأمطار الرعدية والسيول على تبوك والجوف
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيه متقدمًا تطالب فيه المواطنين بتوخي الحذر نتيجة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، على كلا من ” تبوك، حقل، حالة عمار، تيماء، وشرق المنطقة والأجزاء المجاورة ” .
كما توقعت ” الهيئة ” ، بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريات السيول، على كلا من ” الجوف، سكاكا، طبرجل، دومة الجندل، القريات، وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة.
وأضافت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة 2:00 من غدً الإثنين وستنتهي في الساعة 23:55 من اليوم نفسه.
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