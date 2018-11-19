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  3. بالفيديو.. حليمة بولند تشتري بيتًا بـ5 ملايين دولار وتطلق عليه ” فيلا الدلع والفخامة والجمال “

بالفيديو.. حليمة بولند تشتري بيتًا بـ5 ملايين دولار وتطلق عليه ” فيلا الدلع والفخامة والجمال “

بالفيديو.. حليمة بولند تشتري بيتًا بـ5 ملايين دولار وتطلق عليه ” فيلا الدلع والفخامة والجمال “
أميرة خالد(صدى):

اشترت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، بيتًا جديدًا في مدينة ” بروج أوزون ” في البوسنة بقيمة 5 ملايين دولار، مؤكدة أن هذا المبلغ لا يشمل فيلا واحدة ولكن فيلا لها ولأسرتها ومجموعة أخرى بغرض الاستثمار العقاري.

وأوضحت من خلال فيديو عبر حسابها بتطبيق ” سناب شات ” ، مدى فخامة الفيلا التي ما زالت تحت الإنشاء وكذلك جمال المدينة التي تتواجد بها، موضحة أن المدينة مجهزة بشكل راق وستحتوي أكبر نافورة راقصة في أوروبا، مطلقة عليها ” فيلا الدلع والفخامة والجمال ” .

كما نشرت صورًا عبر صفحتها على موقع ” إنستغرام ” مع حاكم منطقة ترنوفو ورئيس بلدية البوسنة والهرسك، خلال فعاليات توقيعها العقد الاستثماري معه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58642 ] نشر منذ 53 دقيقة

من حصل شي يستاهله ,,

[ عدد التعليقات: 11509 ] نشر منذ 29 دقيقة

طيب مبروك بس ويش قاعده تقول كنها تقرانشره اخبار الطقس😊😁😂

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