بالفيديو.. حليمة بولند تشتري بيتًا بـ5 ملايين دولار وتطلق عليه ” فيلا الدلع والفخامة والجمال “
اشترت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، بيتًا جديدًا في مدينة ” بروج أوزون ” في البوسنة بقيمة 5 ملايين دولار، مؤكدة أن هذا المبلغ لا يشمل فيلا واحدة ولكن فيلا لها ولأسرتها ومجموعة أخرى بغرض الاستثمار العقاري.
وأوضحت من خلال فيديو عبر حسابها بتطبيق ” سناب شات ” ، مدى فخامة الفيلا التي ما زالت تحت الإنشاء وكذلك جمال المدينة التي تتواجد بها، موضحة أن المدينة مجهزة بشكل راق وستحتوي أكبر نافورة راقصة في أوروبا، مطلقة عليها ” فيلا الدلع والفخامة والجمال ” .
كما نشرت صورًا عبر صفحتها على موقع ” إنستغرام ” مع حاكم منطقة ترنوفو ورئيس بلدية البوسنة والهرسك، خلال فعاليات توقيعها العقد الاستثماري معه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58642 ] نشر منذ 53 دقيقة
من حصل شي يستاهله ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11509 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب مبروك بس ويش قاعده تقول كنها تقرانشره اخبار الطقس😊😁😂