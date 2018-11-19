بالفيديو.. حليمة بولند تشتري بيتًا بـ5 ملايين دولار وتطلق عليه ” فيلا الدلع والفخامة والجمال “

أميرة خالد(صدى):

اشترت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، بيتًا جديدًا في مدينة ” بروج أوزون ” في البوسنة بقيمة 5 ملايين دولار، مؤكدة أن هذا المبلغ لا يشمل فيلا واحدة ولكن فيلا لها ولأسرتها ومجموعة أخرى بغرض الاستثمار العقاري.

وأوضحت من خلال فيديو عبر حسابها بتطبيق ” سناب شات ” ، مدى فخامة الفيلا التي ما زالت تحت الإنشاء وكذلك جمال المدينة التي تتواجد بها، موضحة أن المدينة مجهزة بشكل راق وستحتوي أكبر نافورة راقصة في أوروبا، مطلقة عليها ” فيلا الدلع والفخامة والجمال ” .

كما نشرت صورًا عبر صفحتها على موقع ” إنستغرام ” مع حاكم منطقة ترنوفو ورئيس بلدية البوسنة والهرسك، خلال فعاليات توقيعها العقد الاستثماري معه.