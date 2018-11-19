بالصور.. هكذا احتفلت الرياض باليوم الوطني الـ48 لـ عمان

حمود العنزي (صدى):

شاركت المملكة، مساء الأحد، سلطنة عمان في احتفالها باليوم الوطني الـ48 لها، حيث كان العلم العُماني يزين أبراج ومباني العاصمة الرياض.

ووثَّقت مجموعة من الصور، مباني وأبراج الرياض وهي متلونة بالعلم العماني، كانعكاش للأخوة والعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

كما دشَّن المواطنون، وسمًا عبر ” تويتر ” تحت عنوان ” السعودية تحتفي بعمان ” ، والذي زخر بآلاف التغريدات التي تهنئ الأشقاء في عمان بيومهم الوطني.

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