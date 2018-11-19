الجوازات توضح حقيقة حذف أيقونة صلة القرابة في تسجيل الدخول والخروج للمسافرين

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات حقيقة ما تم تداوله من خطاب منسوب لمدير عام الجوازات احتوى على معلومات حول حذف أيقونة صلة القرابة في تسجيل الدخول والخروج للمسافري.

وأكدت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على أن الخطاب المنسوب مفبرك وغير صحيح.

وقالت الجوازات : تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية.