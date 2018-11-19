الفنان ” محمد السليمان ” : يروي معاناته .. ويؤكد: واجهت صعوبات في تزويج بناتي بسبب ” الفن “

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان محمد السليمان أوضاع الفنانين في السعودية، وعن معاناته في تزويج بناته بعد أن رفضهم البعض بسبب عمله كفنان.

وقال الفنان محمد السليمان خلال برنامج ” اتجاهات ” المذاع على روتانا خليجية: ” الفن جميل لكن عانيت في زواج أبنائي..بسبب رفض البعض الزواج منهن لأنني فنان، مضيفا: ” الذين كانوا يصفقون لي هم الذين رفضوا يزوجوهم لأن والدهم فنان ”

وتابع: ” أحد أولادي صوته أفضل من صوتي في الغناء ، ولكنه ابتعد عن هذا الطريق عندما وجد أن إخوته واجهوا صعوبة في البداية حتى يتمكنوا من الزواج بعد أن رفضهم البعض “، مبينا أن ” الجميع يجب المطربين الا في مسألة الزواج، وهذا ثقافة مجتمع، وهناك ناس راقية ليس عندها تلك العقد “.

وأكد السليمان: ” الفن لا يوكل عيش إلا لفنانين معينين، لأن هناك مافيا فن مسيطرة على كل الحفلات في الخليج ومصر، تفرض أسماء معينة، ولا تسمح لأحد غيرهم بالظهور.

وأردف: ” حاولنا المشاركة في الحفلات ولن نتمكن.. فالفنان المحلي لايستطيع أن يجابه التيار القوي.. كما أن المتعهد وشركاء الإنتاج لاتريد إدخال أسماء جديدة ” .