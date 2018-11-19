بالفيديو.. العراب يوجه رسالة لحوثي: جلدناكم جلد.. أين أنتم؟

فهمي محمد(صدى):

وجه الإعلامي ” محمد العراب ” ، اليوم الإحد، رسالة إلي زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية ” عبد الملك الحوثي ” ، خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” اليوم يا عبد الملك جلدناكم جلد، نحن هنا أين أنتم ” .

وأضاف ” العراب ” في رسالته، ” ألم نقل لكم أنهم يكذبون كما يتنفسون، نحن ها هنا بمثلث عاهم، وهذه حجة، حيث لا كسرى بعد كسرى ” .

وأوضح ” العراب ” ، أن قوات التحالف إلتفوا على الحوثيين إلتفاف الأبطال، صقور سلمان في الجو، وأسود العرب في البر، والمدفعية السعودية، جلدناهم جلد ” .