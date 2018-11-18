استشهاد رجل وزوجته إثر مقذوفات عسكرية من الحوثيين والمملكة ترعى طفلهما

فهمي محمد(صدى):

أطلقت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مقذوف على منزل أسرة يمنية، الكائن بقرية الظهر بمديرية حيران، أسفر عن استشهاد رجل وزوجته، فيما نجا طفلهما بأعجوبة.

وتفصيلًا، أوضحت مصادر بمديرية حيران، أن أربعة من أسرة واحدة قضوا جميعًا إثر سقوط مقذوف على منزلهم، ونجا طفلهما الوحيد البالغ من العمر 8 شهور بعد إصابته بعدة شظايا متفرقة في جسده، كما جرحت امرأة من الأسرة المجاورة، مضيفًا أنه تم إسعاف الطفل والمرأة بمستشفيات المملكة.

يذكر أن الميليشيات الحوثية الإرهابية خرقت التهدئة الأخيرة فيما تتعمد منذ بدء الحرب استهداف المدنيين في اليمن وقتلهم عبر الألغام والصواريخ، في حين تلتزم منظمات عالمية الصمت حيال تلك الجرائم البشعة.