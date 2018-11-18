خبير أمريكي: ” الواشنطن بوست ” تتزعم حربًا ضد الأمير محمد بن سلمان

نايف السالم(صدى):

وجه ” جيم هانسون ” رئيس مركز الدراسات الأمنية الأمريكية، اليوم الأحد، اتهامًا لصحيفة ” واشنطن بوست ” بخوضها حربًا صليبية ضد سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وقال ” هانسون ” ، في لقاء له ببرنامج ” فوكس والأصدقاء ” المذاع على قناة ” الفوكس نيوز ” الأمريكية،: ” ما خلصت له السي آي إيه يختلف تمامًا عما نشرته الصحيفة ” .

وأضاف ” هانسون ” : ” السي آي إيه اعترفت بأنه لا يوجد أي دليل فعليّ على أن ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” كان على علم بهذه العملية، وأن تقرير المخابرات يتحدث عن النظام الذي تُدار به السعودية؛ كونها دولة مترابطة، والقرارت تخرج من أعلى سلطة ” .

وأكمل ” هانسون ” محذرًا صحيفة ” الواشنطن بوست ” ، يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ قراراتها استنادًا إلى مصالحها الاستراتيجية العميقة مع الحليف السعودي الحيوي الذي يعتبر أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وليس على تقارير الواشنطن بوست المنحازة “.

كما أنتقد ” هانسون ” السلوك التركي في قضية ” خاشقجي ” قائلًا: إنها تبالغ في قضية خاشقجي، ويجب منعها من إدارة القضية وفقًا لمصالحها.