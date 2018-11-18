مدير التعليم يكرم الطالبة حور الشاذلي

سعيد العجل(صدى):

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه الطالبة حور بنت يوسف الشاذلي بالصف الخامس الابتدائي بمدارس علماء الغد النموذجية ، وذلك نظير مبادرتها بإهداء أحد رجال المرور باقة من الورد تقديراً لدورهم وجهودهم في تنظيم حركة المرور .

وكانت الطالبة قد قامت بتوفير مصروفها اليومي لتتمكن من شراء باقة الورد لرجل المرور .

وقال المدير العام ” إن تصرف الابنة ” حور ” يعد مثالا يحتذى به تجاه رجال الأمن من قبل الكبار والصغار ، وأنها تعطي رسالة لكافة أقرانها بأهمية العمل الذي يقدمه رجال الأمن في جميع القطاعات العسكرية ” .

وعبرت الطالبة ” حور ” عن سعادتها بلقاء مدير التعليم وتكريمه لها ، وقالت إن هذا العمل الذي قامت به كان رسالة شكر لكل رجال الأمن .

حضر التكريم والد الطالبة الأستاذ يوسف الشاذلي و مدير إدارة القضايا خالد السحلي .