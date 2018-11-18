جامعة الملك عبدالله توفر وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات محددة.

وأشارت الجامعة، إلى أن العمل سيكون في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، موضحة أن الوظائف هي:

. سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، ويفضل درجة البكالوريوس.

. أخصائي عقود: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

. أخصائي مكتبة: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات أو حقل علمي متقدم، ويفضل درجة الدكتوراه.

. أخصائي نظم الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، والمالية)، ويفضل درجة الماجستير.

. ممثل القبول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وتابعت أن التقديم متاح بدءًا من اليوم وحتى تاريخ 18 نوفمبر 2018م، وذلك من خلال الرابط هنا .