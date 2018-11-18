للجنسين.. وظائف شاغرة في مجموعة باسمح التجارية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات باسمح التجارية، عن توفّر وظائف شاغرة لديها للجنسين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات محددة.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع المجموعة في كل من جدة، والمدينة المنورة، مشيرة إلى أن الوظائف هي:

. مندوب مبيعات فان (عدد وظيفتين للرجال/ المدينة المنورة).

. مشرف مبيعات فان- خدمة الطعام (للرجال/ جدة).

. موظفة استقبال (للسعوديات/ جدة).

وبيّنت أن التقديم، يبدأ من اليوم الأحد، ويستمر حتى 17 يناير القادم، وذلك من خلال الرابط: هنـــــا..