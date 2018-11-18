صورة لتامر حسني وبسمة بوسيل تثير الجدل

أميرة خالد(صدى):

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم المصري تامر حسني مع زوجته المغربية بسمة بوسيل الجدل.

وتفاعل المتابعين مع الصورة حيث اتهموا حسني بالخضوع لحقن البوتوكس في وجهه كزوجته بسمة.

وفي سياق منفصل،عبر النجم تامر حسني خلال منشور في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بما حققه فيلم ” البدلة ” ، وليرد على الإتهامات بتزييف الأرقام التي حققها، ووصلت الى 60 مليون جنيه مصري.

وقال تامر حسني تعليقا على المنشور : ” مساء الورد على أغلى ناس…. في الحقيقة مش بحب أتكلم عن أرقام إيرادات أفلامي، بس سامحوني المرة دي مضطر أتكلم وبتكلم وأنا فرحان من كل قلبي ” .

وأضاف: ” النهاردة فيلم البدلة حقق رقم استثنائي أول مرة يحصل، حقق أعلى رقم في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها، فكان لازم أفرح ونفرح مع بعض، وكان لازم التاريخ يشهد على التحقيق ده، عشان كان حلم من أحلامي لإني في الأصل مطرب ” .