مدير تعليم مكة يُشدد على دور أندية الحي ويدعو لبناء جيل جديد يحقق رؤية 2030

محمد السعران(صدى):

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي على أدوار أندية الحي المجتمعية والتربوية في إحتواء الطلاب وتنمية قدراتهم المتعددة لبناء جيل جديد يخدم دينه ووطنه ويحقق ⁧‫رؤية المملكة الواعدة 2030 .‬

وأكد الحارثي خلال لقاءه بمديري ومشرفي أندية الحي ب‫تعليم_مكة‬⁩ بنادي الحي بثانوية أبي أيوب الأنصاري بالشرائع على أهمية تهيئة المرافق الموجودة بالأندية وتفعيل الأنشطة المتنوعة واستغلال أوقات الطلبة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ويعزز القيم والمبادئ التي نسعى جميعاً لغرسها وتعميقها من خلال البرامج النوعية الهادفة التي تنتج تعليماً نافعاً وتربية صادقة لأبنائنا مشيراً لضرورة المشاركة في جائزة التميز لأندية الحي التي تأتي دعماً لبرامج أندية الحي الترفيهية التعليمية وتعزيز الجهود المبذولة فيها لتكون أندية الحي بيئة جاذبة ومعززة للتنمية الوطنية ، وكذلك تحسين مستوى الأداء المؤسسي للأندية؛ وتحفيز العاملين على تطوير ممارساتهم التربوية والمهنية، ونشر ثقافة التميز في الميدان، كما تسعى إلى إيجاد نماذج متميزة من الأندية ،واستثمارها كباعث على الالتزام بمنهجية التميز واستدامته.ومذلك دورها الفاعل في تحفيز الميدان وتجويد الأداء ، ونشر الممارسات المتميزة بما يحقق تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين من أندية الحي الترفيهية التعليمية⁩

وشكر الحارثي لمديري ومشرفي الأندية حرصهم وتضحيتهم لوطنكم وأبناء هذا الوطن المعطاء وحرصهم على متابعة مستوى أبناءكم وأنشطتهم خلال هذه الأندية بما يحقق الهدف منها.

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وكان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أ/محمد بن مهدي الحارثي قد تفقد مرافق نادي الحي بثانوية أبي أيوب الأنصاري بالشرائع ودشن الدوري الرياضي لمرتادي النادي ⁧.