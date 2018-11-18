معالي وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل أمين المنطقة وقيادات علم

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي وعدد من قيادات علم .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطبيق رؤية المملكة 2030 في الإمارة بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.