جامعة الإمام تستضيف التجمع الثالث للسباحة والتنس يوم الثلاثاء

فيصل العنزي(صدى):

تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات التجمع الثالث للسباحة والتنس وتستضيفها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة 12 إلى 16 ربيع الأول 1440 الموافق 24-20 نوفمبر 2018.

وقد أكملت جامعة الإمام كافة استعداداتها لاستضافة التجمع

ويشارك في بطولة السباحة 16 جامعة وكلية حكومية وأهلية و 174 لاعب

أما بطولة التنس فان عدد المشاركين 15 جامعة و 74 لاعب

صرح بذلك الدكتور عبدالله البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الذي قدم شكره لجامعة الامام ممثلة في معالي مدير الجامعة فضيلة الشيخ سليمان ابا الخيل واصحاب السعادة وكلاء الجامعة وسعادة عميد شوون الطلاب ومسؤولي النشاط الرياضي الذين يبذلون جهودا مميزة للارتقاء بالرياضة الجامعية في الجامعة متمنيا التوفيق لكل الجامعات المشاركة في ظل المنافسة الشريفة .