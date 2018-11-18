بالفيديو.. ورش غير نظامية تجدد الهواتف التالفة وتبيعها بسعر الأصلية

علي القحطاني(صدى):

روى المهندس سمير الجنيد، تجربة صادمة عن ورش تجديد الجوالات في المملكة، وكيف يباع جوال تكلفة تجديده 450 ريالا بأكثر من 3000 ريال على أنه جوال جديد.

وأكد في لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أن هناك ورش في المملكة تقوم بأخذ الهواتف التالفة، وتقوم بإصلاحها وبيعها، مشيرًا إلى أن هذه الورش تعمل بشكل غير نظامي.

وأوضح أن الورشة تعطي الجوالات المجددة لبعض الشباب تقوم باستغلالهم، وتعطيهم نسبة على كل جوال يتم بيعه.

من جهته، أوضح المهندس خالد أبو إبراهيم، المستشار التقني، كيفية الحصول على الهواتف المجددة من أماكن معتمدة مثل apple نفسها.

وأشار في مداخلة له ببرنامج ” يا هلا ” ، أن الأجهزة المجددة 3 مراحل هم: السيء، الوسط، الأفضل، مضيفًا أن كل الأجهزة تشتري من ” آبل ” حيث إنها تعطي تجربة أسبوع لبعض المتاجر ويمكن استراجاعه في هذه المدة.

وأكد أن الأجهزة التي يتم تجديدها محليًا هي أسوأ وأسوأ، وفقًا لوصفه، مشيرًا إلى ” آبل ” تنتج الأجهزة المجددة وتنزله في السوق بسعر أقل من سعره الأصلي مؤكدًا أن هذه الأجهزة توجد في المتاجر الإلكترونية.

#فيديو

م. سميرالجنيد يروي لـ #برنامج_ياهلا تجربة صادمة عن ورش تجديد الجوالات في #السعودية، وكيف يباع جوال تكلفة تجديدة 450 ريالا بأكثر من 3000 ريال على أنه جوال جديد للمزيد تابعوا معنا هذه الفقرة الآن على شاشة #خليجية pic.twitter.com/63MAJf0R5y — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 18, 2018