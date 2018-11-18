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بالفيديو.. ورش غير نظامية تجدد الهواتف التالفة وتبيعها بسعر الأصلية

بالفيديو.. ورش غير نظامية تجدد الهواتف التالفة وتبيعها بسعر الأصلية
علي القحطاني(صدى):

روى المهندس سمير الجنيد، تجربة صادمة عن ورش تجديد الجوالات في المملكة، وكيف يباع جوال تكلفة تجديده 450 ريالا بأكثر من 3000 ريال على أنه جوال جديد.

وأكد في لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أن هناك ورش في المملكة تقوم بأخذ الهواتف التالفة، وتقوم بإصلاحها وبيعها، مشيرًا إلى أن هذه الورش تعمل بشكل غير نظامي.

وأوضح أن الورشة تعطي الجوالات المجددة لبعض الشباب تقوم باستغلالهم، وتعطيهم نسبة على كل جوال يتم بيعه.

من جهته، أوضح المهندس خالد أبو إبراهيم، المستشار التقني، كيفية الحصول على الهواتف المجددة من أماكن معتمدة مثل apple نفسها.

وأشار في مداخلة له ببرنامج ” يا هلا ” ، أن الأجهزة المجددة 3 مراحل هم: السيء، الوسط، الأفضل، مضيفًا أن كل الأجهزة تشتري من ” آبل ” حيث إنها تعطي تجربة أسبوع لبعض المتاجر ويمكن استراجاعه في هذه المدة.

وأكد أن الأجهزة التي يتم تجديدها محليًا هي أسوأ وأسوأ، وفقًا لوصفه، مشيرًا إلى ” آبل ” تنتج الأجهزة المجددة وتنزله في السوق بسعر أقل من سعره الأصلي مؤكدًا أن هذه الأجهزة توجد في المتاجر الإلكترونية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1443 ] نشر منذ 1 ساعة

مارأيـكـ جنوبية😘ورشـة إصـلاح وتجـديد😜نجيب العنـوان؟؟؟😂😂أكـيد يعملوا لنا خصـم بماأنهم غير قانونيين😁😂الحياة فُـرص جهزي نفسكـ

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