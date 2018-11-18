توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الامير سطام وتعليم الخرج

محمد السعران(صدى):

أكد مدير جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد ان توقيع الشراكة بين جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز وادارة التعليم بالخرج هامة جدا لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجامعة وادارة التعليم وسوف تساهم بإذن الله في تعزيز العلاقات وكذلك مساهمة الجامعة بشكل ايجابي في عمل ادارة التعليم والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجامعة لخدمة ادارة التعليم ونحن في الجامعة حريصين كل الحرص على ان تكون شراكتنا شراكة فاعلة ومجتمعية بشكل جيد وتسهم فيما تهدف اليه الجامعة من تنمية المجتمع المحلي , فعملنا عمل تكاملي وان شاء الله تسهم في تحقيق الاهداف المرجوة منه

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الامير سطام وادارة التعليم بمحافظة الخرج بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد ومدير التعليم الدكتور خالد العتيبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والاكاديمية الدكتور عبدالرحمن الخضيري وتضمنت الاتفاقية : التدريب والتأهيل والاستشارات والبحث العلمي و الندوات والملتقيات وورش العمل و التدريب الميداني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الأقسام والمدارس والنشاط الطلابي والزيارات المتبادلة والمبادرات والمشاريع المشتركة ورعاية الموهوبين والموهوبات و الاستفادة من المرافق المتاحة كالمعامل والقاعات و الاستفادة من منسوبي ومنسوبات الادارة في التدريس الجامعي و نشر الثقافة المجتمعية حول القضايا المشتركة و المنصات الاعلامية والنشر الدعائي

من جهته قال مدير التعليم بالخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ان توقيع الشراكة مع جامعة الامير سطام تعتبر من المبادرات الاساسية لادارة التعليم والتي نسعى من خلالها الاستفادة القصوى من الطاقات سواء المادية او البشرية الموجودة بالجامعة ولا شك ان هناك خطوط مشتركة وعريضة بيننا وبين الجامعة ووزارة التعليم دائما تنص على ان تكون هناك شراكات بين الجامعة وادارة التعليم وهو ما جسد اليوم من خلال هذه الاتفاقية ونسعى ان تكون هذه الشراكة في مختلف المجالات والفعاليات وتتوج في نهاية العالم الدراسي بمبادرات نوعية تحقق ان شاء الله الاهداف المرجوة.