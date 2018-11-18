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مقتل شقيق متحدث الحوثي وآخرين في الحديدة

مقتل شقيق متحدث الحوثي وآخرين في الحديدة
فهمي محمد(صدى):

قُتل مجموعة من مرتزقة المليشيات الحوثية الإيرانية، اليوم الأحد، ومنهم شقيق الناطق العسكري الرسمي باسم الحوثيين، حيث أصيب آخرون، خلال الساعات الماضية على يد أبطال المقاومة اليمنية داخل مدينة الحديدة.

وجاء ذلك خلال قصف مركز استهدف تجمعات مسلحة لهم في حي الربصة وغارة جوية على معسكر الدفاع الساحلي بعد رصد دقيق لتحركاتهم.

ونفذت عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية في الساعات الماضية محاولة تسلل بعملية انتحارية صوب الأحياء المحررة والقريبة من جولة يمن موبايل، ولكن الأبطال من اللواء الثاني حراس الجمهورية احبطوا محاولتهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58633 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله ,,

,, اللهم اخذل الحوثيين واهلكهم ,, آمين ,,

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