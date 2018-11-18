مجموعة عصام قباني تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت المجموعة أن العمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام .

وأضافت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى محلل كيميائي (جدة)، موظف استقبال (جدة)، ومساعد تنفيذي- مدير مكتب (للجنسين/ جدة)،و مهندس ميكانيكي عام (الرياض)،و المسؤول الإقليمي- تكنولوجيا المعلومات (الرياض، والدمام)،و مسؤول سلامة مصنع (جدة).

وأكدت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2019م، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .