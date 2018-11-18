بالفيديو.. القمامة في المتنزهات والبراري تثير استياء المواطنين

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول مخلفات وبقايا الطعام، وهي ملقاه في المتنزهات والبراري؛ نتيجة لإهمال بعض المتنزهين، الأمر الذي أثار استياء متداولي المقطع.

وعلق أحد الأشخاص على المقطع قائلًا: ” إنه مشهد مؤسف ” ، منتقدًا ترك المخلفات في البرية، وتشويه منظر الطبيعة هكذا، راجيًا الجميع المحافظة على البيئة والمتنزهات لأنها ملك للجميع.

وعلق آخر طالبًا من المواطنين المحافظة على البيئة حتى لا يتسبب ذلك في انتشار الأمراض والأوبئة والحيوانات الضالة والزاحفة.