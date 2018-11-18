” صلة ” تعلن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صلة، عن حاجتها لسعوديين لشغل وظائف إدارية شاغرة لديها، على مسمى ” مساعد تقنية معلومات ” .

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (دعم فني، تقنية حاسب آلي، اتصالات)، والأفضلية لمن يمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وأشارت إلى أن العمل سيكون ضمن نظام الشفتات المسائية وخلال نهاية الأسبوع من المنزل، لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الدمام.

وأكدت أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد، من خلال الرابط التالي هنـــا .