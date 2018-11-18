الأرصاد تحذر من هطول الأمطار في الرياض والقصيم

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل الإنذار منطقة مكة المكرمة: ” جدة، ومكة المكرمة، والجموم، وبحرة، ومدركة، وذهبان، وعسفان، ورابغ، وثول، والشعيبة، والأجزاء المجاورة ” .

كما توقعت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار في منطقة القصيم: ” بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، والمذنب، وعقلة الصقور، والبدايع، والأجزاء المجاورة ” .

وأوضحت أن هذه الحالة ستبدأ فجر يوم الإثنين في تمام الساعة 3 صباحًا، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 00 : 17 مساءً في منطقة الرياض، وتبدأ الساعة 1 صباحًا من يوم الإثنين وتنتهي في تمام الساعة 00 : 20 مساءً في منطقة القصيم.