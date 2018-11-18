بالفيديو.. شجاعة مواطن تمنع وقوع كارثة بأحد طرق القصيم

سالم المطيري(صدى):

أنقذت شجاعة مواطن، اليوم الأحد، المسافرين على إحدى الطرق بمنطقة القصيم من وقوع كارثة محققة بعدما خرجت شاحنة عن مسارها، إثر تعرض قائدها لحالة إغماء أثناء عبوره وادي الداث.

وأوضح ” مقطع فيديو ” نجاح المواطن ” عبدالله الشدادي ” أحد قاطني مركز الهمجة بالقصيم، بالترجل من سيارته وذهابه إلى الشاحنة وهي تسير ببطء؛ وصعد إلى كابينة القيادة ومسك بالمقود وإيقظ السائق؛ ليعبر بها إلى برِّ الأمان.

ورصد ” الفيديو ” ، إشادة مرتادي الطريق والمسافرين بالتصرف الشجاع للمواطن الذي ساهم في حماية قائد الشاحنة وعابري الطريق من خطر محقق، بعد إيقاظه للسائق الذي نجح في إيقاف الشاحنة.