بالفيديو.. شجاعة مواطن تمنع وقوع كارثة بأحد طرق القصيم
أنقذت شجاعة مواطن، اليوم الأحد، المسافرين على إحدى الطرق بمنطقة القصيم من وقوع كارثة محققة بعدما خرجت شاحنة عن مسارها، إثر تعرض قائدها لحالة إغماء أثناء عبوره وادي الداث.
وأوضح ” مقطع فيديو ” نجاح المواطن ” عبدالله الشدادي ” أحد قاطني مركز الهمجة بالقصيم، بالترجل من سيارته وذهابه إلى الشاحنة وهي تسير ببطء؛ وصعد إلى كابينة القيادة ومسك بالمقود وإيقظ السائق؛ ليعبر بها إلى برِّ الأمان.
ورصد ” الفيديو ” ، إشادة مرتادي الطريق والمسافرين بالتصرف الشجاع للمواطن الذي ساهم في حماية قائد الشاحنة وعابري الطريق من خطر محقق، بعد إيقاظه للسائق الذي نجح في إيقاف الشاحنة.
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