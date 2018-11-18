بالصور..” طيران الأمن ” يشارك في عملية البحث عن مفقودي حفر الباطن برفقة والدهم
شارك طيران الأمن التابع لرئاسة امن الدولة، اليوم الأحد، في مهمة البحث عن مفقودي حفر الباطن الأربعة، برفقة والد المفقودين، وطاقم الطائرة.
وقامت الفرق بمسح دقيق للجهات الأربع للمحافظة، وأماكن تجمع المياه، لمدة ثلاث ساعات متواصلة، دون أن يجد لهم أثراً.
ولم تصل الجهات الأمنية حتى الأن إلى أي معلومات وسنوافيكم التفاصيل.
عادل محمد عبدالحي حمزة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 9 دقائق
ربي ردهم سالمين لتقر اعين والديهم برؤيتهم سالمين معافين احياء بصحة وعافية
من محب اهل السعودية واهل حفر الباطن حيث شرفت بالتدريس في ثانوية الذيبية وثانوية القيصومة عادل محمد عبدالحي حمزة