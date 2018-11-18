خيسوس: اللاعب السعودي أكثر احترامًا للمدرب من اللاعب الأوروبي

ماجد محمد(صدى):

قال البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال، خلال محاضرته اليوم على مدربين سعوديين، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ، إنه يؤمن بأن محمد الشلهوب سيصبح مدربًا كبيرًا، متنبًأ له بمستقبل واعد.

واستعرض خيسوس، في محاضرته ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تشرف عليه اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاربه الشخصية الخارجية مع عددٍ من الأندية الأوروبية وأبرز المشاكل التي واجهته وكيف تغلّب عليها، قائلًا: إن اللاعب السعودي أكثر احترامًا للمدرب من اللاعب الأوروبي” .

كما تحدث مدرب الهلال الذي قدم المحاضرة الخامسة في برنامج التعليم المستمر عن نهجه التدريبي وإدارته الفنية، وتجربته في الدوري السعودي مع نادي الهلال. حيث شرح طرق تنظيم الوحدة التدريبية، والأوقات الخمس المهمة في المباراة، وكيفية العمل مع اللاعبين للوصول إلى أعلى المستويات الفنية.

يذكر أن اللجنة الفنية تسعى من خلال هذه الخطوة لصقل المدربين الوطنيين أكاديميًا وميدانيًا، لتأهيلهم للعمل في الأندية، والاستفادة بأكبر قدر ممكن من المدربين الأجانب الموجودين بالدوري السعودي.