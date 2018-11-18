” أمير القصيم ” يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لتولي الرصد والتحقيق بأوجه القصور خلال المتغيرات الجوية

القصيم(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بتشكيل لجنة رقابية عاجلة برئاسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وعضوية كل من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب , ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الصالح , لتولي الرصد والتحقيق بما لوحظ من خلال المتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة من أوجه القصور ومسؤولية حدوث الأخطاء الفنية التي تشكل خطراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .

وبين المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة عبدالرحمن بن محمد السعيد أن اللجنة التي وجه سموه بتشكيلها تأتي لبذل المزيد من الجهد لمتابعة البلاغات الواردة , وتحديد ومعالجة القصور لدى بعض الجهات الحكومية والأقسام الرقابية بالجهات ذات العلاقة للبلاغات الواردة إليها , مشيراً إلى أن توجيه سموه بتشكيل اللجنة ينص على رصد وتقييم أعمال الجهات ذات العلاقة لعدم تكرار الأخطاء الفنية وأوجه القصور التي تشكل خطراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من انهيارات في الشوارع والطرقات وبعض تمديدات الكهرباء غير الآمنة ، والمرافق الحكومية غير المزودة بوسائل السلامة , مؤكداً أن سموه شدد على تحديد أوجه القصور ومسؤولية حدوثها والرفع بما يتم لإتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمحاسبة كل مقصر ومتهاون في الأرواح والممتلكات ولعدم تكرار وحصول أي مكروه – لاقدر الله -, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع.