بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

حسين العلي(صدى):

ناقش أعضاء المجلس البلدي بالرياض خلال زيارتهم لشركة المياه الوطنية، السبل الكفيلة للوصول إلى حلول عاجلة حول مشكلة تسرب مياه الصرف المتكرر بالشوارع الرئيسية والأرصفة بحي الموسى غرب الرياض، ونقل بلدي الرياض معاناة أهالي الحي للمسؤولين بشركة المياه المتمثلة في عدم توافر الشبكات المناسبة لطبيعة الأرض الصخرية التي لا تسمح بنفاذ الماء.

حيث جاءت الزيارة بمشاركة رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد العريدي ونائب رئيس المجلس الأستاذ عبد العزيز الراجحي والدكتور فهيد السبيعي والأستاذ أحمد الشمري أعضاء لجنة التخطيط والمتابعة بالمجلس.

وأفاد مسؤولو شركة المياه بالانتهاء من إنشاء وتمديد شبكة الصرف الصحي بحي الموسى منتصف العام القادم.

وتهدف الزيارة الى إيصال صوت المواطن للجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك لتعزيز التكامل والتنسيق بين المجلس البلدي والجهات الخدمية ذات العلاقة بالشأن البلدي.