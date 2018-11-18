انقلب السحر على الساحر.. تركيا تدفع ثمن مخططاتها بحملات مقاطعة السياحة

طلال الضوي(صدى):

بعد تزويد تركيا وكالات أنباء عالمية بمعلومات غير صحيحة عن قضية جمال خاشقجي، وتحالفها مع إيران، وتدعيمها للميليشيات الحوثية، فقد انقلب السحر على الساحر وبدأت حملات لمقاطعة السياحة التركية.

ودشن مغردو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاق تحت عنوان ” مقاطعة السياحة التركية، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولا اليوم الأحد.

وطالب المواطنين خلاله بمقاطعة تركيا بعد ظهور نواياها السيئة وتلاعبهم بقضايا خاشقجي، وزيادة كوارثها بعد إقامتها قاعدة عسكرية بالدوحة وتدعيم الخريف العربي، مؤكدين أن الوطن أغلى كثيرا من أجازة تقضى في بلادهم.

وقالت تغريدة الطاسان ” ناشطة اجتماعية “: ” ‏بعد كل التخبطات الإفتراءات والتلاعب التركي في قضية جمال خاشقجي رحمه الله، وبعد كل النوايا السيئة التي ظهرت لنا من جانبهم، هل هناك من ستسمح له نفسه ووطنيته بأن يذهب لتركيا..!الوطن أغلى بكثر من إجازة نقضيها في بلادهم وسياحة ننعش من خلالها اقتصادهم ليحاوبونا.

وعلق الباحث السياسي والاقتصادي أمجد طه: “‏‎هذه المناظر وأجمل منها تتواجد في السعودية .. وأقسم بالله لو تغير نظام ” فيزا السياحة ” للسعودية لوجدت الملايين يخيمون فيها ” .

وتابع ” مغرد ” : “‏مقاطعة السياحة في تركيا (أقلّ) واجب يقدمه السعوديون تعبيرًا عن غضبهم وغيرتهم على وطنهم السعودية وقادتها، ونرجوا أنْ تتبعها خطوات أعظم لتأديب أردوغان وحزبه و(ليرته) المريضة “. ‎

وأضاف المغرد ” صلاح الحارث ” : ” ‏نحن كلنا ثقة في جميع أفراد الشعب العظيم شعب المملكة العربية السعودية العظمى الشعب الذي لا يقبل بان مملكته ووطنه الأبي أن يُشن عليه الحملة الإعلامية الشرسة من دولة لأتكن لهم إلا الكره والحقد يقبل ان يجعل وجهته السياحية تركيا فمقاطعتهم واجب على كل سعودي “.

وأكد مازن الثيبان ” مهندس جيولوجي ” : ” ‏عداء الأتراك وخبثهم أشد من إيران وأخطر.. إيران لاتملك مؤيدين لها في ‎السعودية العظمى ؛ بينما الأتراك لهم أذرع إخوانية مخادعة على الشعب السعودي كما تصدى للحملات المغرضة أن يبدأ في مقاطعة السياحة التركية “.

الجدير بالذكر أن تقرير للأخبار الرقمية لوكالة الأنباء العالمية رويترز كشف أن دولة تركيا تحتل المركز الأول عالميا، في انتشار الأخبار المزيفة.