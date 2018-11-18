بالفيديو.. السلطات توضح ملابسات مقطع محاولة اختطاف طفل
أظهر مقطع فيديو، أحد الأشخاص وهو يسحب طفلًا من سيارة شخص يبدو أنه كان يحاول الفرار، في الكويت، وأوضحت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، ملابسات هذا الفيديو.
وقالت إن ما تم مشاهدته بمقطع الفيديو ما هو إلا عمل إنقاذ من بعض المقيمين من الجاليات المختلفة؛ لمنع ارتكاب جريمة وإنقاذ الطفل ومحاولة منع مركبة الجاني من الهروب.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 1 ساعة
إحنا إش همنا….؟
ورع كان حيتشحط بالكيويت..إحنا مالنا… ؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34939 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر على عباده
زائر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 1 ساعة
ومالك ايه ياباشا ازاي امال تئول انا فتوة الحته و عامل عزلات