بالفيديو.. السلطات توضح ملابسات مقطع محاولة اختطاف طفل

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أحد الأشخاص وهو يسحب طفلًا من سيارة شخص يبدو أنه كان يحاول الفرار، في الكويت، وأوضحت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، ملابسات هذا الفيديو.

وقالت إن ما تم مشاهدته بمقطع الفيديو ما هو إلا عمل إنقاذ من بعض المقيمين من الجاليات المختلفة؛ لمنع ارتكاب جريمة وإنقاذ الطفل ومحاولة منع مركبة الجاني من الهروب.