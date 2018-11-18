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بالفيديو.. السلطات توضح ملابسات مقطع محاولة اختطاف طفل

بالفيديو.. السلطات توضح ملابسات مقطع محاولة اختطاف طفل
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أحد الأشخاص وهو يسحب طفلًا من سيارة شخص يبدو أنه كان يحاول الفرار، في الكويت، وأوضحت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، ملابسات هذا الفيديو.

وقالت إن ما تم مشاهدته بمقطع الفيديو ما هو إلا عمل إنقاذ من بعض المقيمين من الجاليات المختلفة؛ لمنع ارتكاب جريمة وإنقاذ الطفل ومحاولة منع مركبة الجاني من الهروب.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 1 ساعة

إحنا إش همنا….؟
ورع كان حيتشحط بالكيويت..إحنا مالنا… ؟

[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 1 ساعة

ومالك ايه ياباشا ازاي امال تئول انا فتوة الحته و عامل عزلات

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