الملحق الثقافي السعودي يزور جامعة الزقازيق ويلتقي بالطلاب وإدارة الجامعة

رحاب فتحي(صدى):

في إطار جهود الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة التي تقوم بها في التواصل مع الجامعات المصرية والالتقاء بمسئوليها للوقوف على ما تقدمه للطلبة السعوديين الدارسين فيها ولتحقيق التواصل المباشر مع الطلبة للاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم قام الملحق الثقافي السعودي الدكتور خالد بن عبد الله النامي بزيارة جامعة الزقازيق اليوم 18/11/2018 ، التقى خلالها رئيس الجامعة أ.د/ خالد حسن عبدالبارى ونواب الجامعة وعمداء كليات الطب وطب الاسنان والعلوم الطبية والحقوق .

جرى خلال اللقاء مناقشة البرتوكولات و العلاقة التي تربط الملحقية والجامعة لتوثيق العلاقة الاكاديمية والتعليمية ومناقشة عدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلاب السعوديين وتوفير المناخ الملائم لهم لاستكمال دراساتهم على أكمل وجه .

وفي ختام اللقاء تم تكريم عدد من الطلبة المتفوقين الدارسين بجامعة الزقازيق كما حرص الطلبة على التقاط صورة تذكارية مع الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي ، كتوثيق للقاء ، وتمني لهم د. ” النامي ” التوفيق والنجاح .