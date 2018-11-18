فلكية جدة: نجوم الجوزاء سترصد في سماء المملكة مطلع ديسمبر

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزهرة، أن مجموعة نجوم الجبار سترصد في سماء المملكة والمنطقة العربية، لعدة أشهر مقبلة.

وأوضح أن نجوم الجبار أو ما تعرف بـ ” الجوزاء ” أصبحت تشرق قبل ساعات من منتصف الليل أواخر نوفمبر الجاري ومطلع ديمسبر المقبل، مشيرًا إلى أن أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية المسمى ” الحزام ” ، كما يمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية ” منكب الجوزاء ” و ” رجل الجبار ” .

وأكد أن نجوم الجوزاء تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو نحو ساعتان مبكرة كل شهر، لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حالياً بالأفق الشرقي عند الساعة 9 مساء سترصد في نفس المكان من السماء بعد نحو شهر من الآن عند الساعة 7 مساء.

وأتم : إذا رصدت باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل حالياً، ستكون في نفس الموقع عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر القادم.