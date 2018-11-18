فلكية جدة: نجوم الجوزاء سترصد في سماء المملكة مطلع ديسمبر
كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزهرة، أن مجموعة نجوم الجبار سترصد في سماء المملكة والمنطقة العربية، لعدة أشهر مقبلة.
وأوضح أن نجوم الجبار أو ما تعرف بـ ” الجوزاء ” أصبحت تشرق قبل ساعات من منتصف الليل أواخر نوفمبر الجاري ومطلع ديمسبر المقبل، مشيرًا إلى أن أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية المسمى ” الحزام ” ، كما يمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية ” منكب الجوزاء ” و ” رجل الجبار ” .
وأكد أن نجوم الجوزاء تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو نحو ساعتان مبكرة كل شهر، لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حالياً بالأفق الشرقي عند الساعة 9 مساء سترصد في نفس المكان من السماء بعد نحو شهر من الآن عند الساعة 7 مساء.
وأتم : إذا رصدت باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل حالياً، ستكون في نفس الموقع عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر القادم.
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