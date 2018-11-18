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النيابة العامة : في هذه الحالة يجوز للمجني عليه أو للورثة رفع الدعوى الجزائية

النيابة العامة : في هذه الحالة يجوز للمجني عليه أو للورثة رفع الدعوى الجزائية
عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنه من حق المجني عليه ، أو مَنْ ينوب عنه ، وللورثة من بعده، و رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : النيابة العامة من حق المجني عليه ، أو مَنْ ينوب عنه ، وللورثة من بعده رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ، ويكون لهم مباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وأوضحت النيابة العامة في وقت سابق أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في أربع حالات هي:

1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر.
3- التوبة المسقطة للعقوبة ، وفقاً للضوابط الشرعية.
4- وفاة المتهم.


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