جمعية شفاء الخيرية تختتم حملتها للتوعية باليوم العالمي للسكري بالشراكة مع صحة مكة

محمد السعران(صدى):

اختتمت مساء اليوم جمعية شفاء الخيرية حملتها التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكري لهذا العام ٢٠١٨ تحت شعار الأسرة وداء السكري بالشراكة مع ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة .

حيث افتتح المعرض المصاحب للفعاليات رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الخيرية الدكتور خالد طيب ومدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية الاستاذ حمد العتيبي .

حيث ضم المعرض العديد من الاركان التي اشتملت على الفحوصات المجانية للسكري والاسنان والعيون وكذلك التغذية والتثقيف الصحي والاستشارات .

وأشتملت ايضا على العديد من اركان الجهات المشاركة والفرق التطوعية الطبية .

بالاضافة إلى ذلك احتوت الحملة على مركز داء السكري المتنقل والذي يحتوي على عيادات تخصصية ومختبر طبي .

كما ضمت الحملة فعاليات المسرح وذلك بتوعية الحضور وتوزيع الهدايا لهم بطريقة تفعالية مع النصائح والمعلومات الطبية .

يذكر أن الفعالية استمرت على مدى ٣ ايام استقبلت من خلالها ٣٠٠٠ زائر في مهرجان ربيع مكة بالزايدي بطريق جدة .