جمعية شفاء الخيرية تختتم حملتها للتوعية باليوم العالمي للسكري بالشراكة مع صحة مكة
اختتمت مساء اليوم جمعية شفاء الخيرية حملتها التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكري لهذا العام ٢٠١٨ تحت شعار الأسرة وداء السكري بالشراكة مع ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة .
حيث افتتح المعرض المصاحب للفعاليات رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الخيرية الدكتور خالد طيب ومدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية الاستاذ حمد العتيبي .
حيث ضم المعرض العديد من الاركان التي اشتملت على الفحوصات المجانية للسكري والاسنان والعيون وكذلك التغذية والتثقيف الصحي والاستشارات .
وأشتملت ايضا على العديد من اركان الجهات المشاركة والفرق التطوعية الطبية .
بالاضافة إلى ذلك احتوت الحملة على مركز داء السكري المتنقل والذي يحتوي على عيادات تخصصية ومختبر طبي .
كما ضمت الحملة فعاليات المسرح وذلك بتوعية الحضور وتوزيع الهدايا لهم بطريقة تفعالية مع النصائح والمعلومات الطبية .
يذكر أن الفعالية استمرت على مدى ٣ ايام استقبلت من خلالها ٣٠٠٠ زائر في مهرجان ربيع مكة بالزايدي بطريق جدة .
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