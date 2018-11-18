اتهام شاب باغتصاب زوجته في ليلة الدخلة!

القاهرة(صدى):

أقامت فتاة عشرينية مصرية دعوى خلع ضد زوجها الثلاثيني بعدما أوردت في دعواها اتهامه باغتصابها أمام صديقه في ليلة الدخلة.

تعود التفاصيل عندما تقدم شاب مصري يبلغ من العمر 33 لفتاة عشرينية وطرق بابها واعدا أهلها بأن يلبي جميع طلباتهم، حتى ينول الموافقة، حيث وهمهم بأنه يعمل بإحدى دول الخليج وبمجرد تمكنه منهم قام بشراء الشبكة ودفع مهر بسيط، وأجر شقة علموا بعد ذلك إنها شقة مفروشة وليسة معدة للزواج .

وروت والدة الفتاة الأحداث قائلة: تزوجت ابنتي من الشاب وفي أول ليلة تفاجأت بصديقه متواجد معهما في الشقة، وطلب منها زوجها أن تنتظره حتى يتحدث مع صديقه في بعض أمور العمل، وبمجرد دخول الزوج الغرفة فوجئت بأن صديقه دخل وراءه فشعرت برعب وصدمة شديدة ، بل قام زوجها بضربها واغتصبها أمامه”

وأضافت: أن صديقه قالها ” أنتي هتعملي عليّ شريفة.. أنتي تسمعي الكلام بدل ما هيكون غصب عنك كل ليلة.. وهموتك لو مسكتيش ” ، مؤكدة أن نجلتها استغاثت بهم وقاموا بتحرير محضر ورفع قضية خلع .