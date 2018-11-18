بالصور.. أخضر الصالات تحت 20 عامًا يختتم غدًا معسكر الرياض

ماجد محمد(صدى):

يختتم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت سن 20 عامًا صباح غدٍ الاثنين معسكر مدينة الرياض الذي استمر قرابة الثمانية أيام والذي مثل المرحلة الثالثة من البرنامج الاستعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وأجرى المنتخب اليوم الأحد تدريباته على صالة معهد إعداد القادة بقيادة المدرب مبارك الشهراني والذي عمد خلال الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، ليتم بعد ذلك توزيع اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة والأقماع المتحركة التي تركزت على التسديد نحو المرمى.

واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب فهد القاسم الذي سمح له الجهازان الفني والاداري بمغادرة المعسكر للاطمئنان على صحة والدته.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب مساء غدٍ الاثنين إلى العاصمة المصرية (القاهرة) وذلك لاستكمال البرنامج الفني الإعدادي في مرحلته الرابعة والاخيرة قبل التوجه إلى إمارة الفجيرة للمشاركة في تصفيات غرب آسيا.