تدشين برنامج  ” تجهيز ” بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صباح اليوم ( الأحد )، برنامج ” تجهيز ” ، والذي صممه مشرف التجهيزات المدرسية الأستاذ سعيد مفرح الشبلي ،وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة .

ويعنى البرنامج بتنظيم صرف الأثاث المدرسي ، ويتم من خلاله إدخال طلبات المدارس ، إذ تم تخصيص صفحة لكل مدرسة لرصد احتياجها ، وترتيب أولوية الصرف ، فضلا عن قياس أداء الموظفين بقسم التجهيزات ، وإنجاز عمل المشرفين ، وتسجيل زياراتهم للمدارس ، فيما تم عمل (يوزر) خاص بكل موظف .

يُذكر أن ” برنامج تجهيز ” في فكرته وبرمجته وتحديثه من الجهود الذاتية لقسم التجهيزات المدرسية بتعليم المنطقة ، وسبق أن تم عرضه على وزارة التعليم في لقاء مرئي إذ نال استحسان المسؤولين في الوزارة وبعض إدارات التعليم ، واستفادت منه بعض الإدارات .