بالفيديو.. إمام مسجد يرفع الآذان داخل كنيسة في لندن

لندن(صدى):

ردد إمام مسجد الآذان خلال حفلة ” هلال كاتدرائية الكنيسة ” على منصة كنيسة ” بلاكبيرن ” في لندن، أمام جمهور يقدر بـ 400 شخص من بينهم كبار رجال الكنيسة، أثناء العرض الموسيقي المقرر في الاحتفال.

وأثار فعل إمام المسجد غضب كبار رجال الكنيسة وجميع الحاضرين، وهو يردد بأعلى صوته ” الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ” ، حتى وصل إلى ختام الآذان، وشرع في النزول من المنصة.

وعقد كبار رجال الكنيسة نيتهم على معاقبة المتورطين في تلك الواقعة سواء ممن أبرموا الاتفاق مع تلك الفرقة الموسيقية على هذا الأمر، أو الشخص ذاته التي سولت له نفسه فعل هذا داخل الكنيسة.