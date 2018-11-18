باسم ياخور عن عضلات ممثل سوري: الفوتوشوب ممتاز

أميرة خالد(صدى):

مازح النجم السوري باسم ياخور زميله طلال مارديني، اليوم الأحد، بعد أن نشر صورة ترصد عضلات جسمه، قائلاً: حبيب القلب برافو الفوتوشوب هالمرة ممتاز.

ورد مارديني: الله يسامحك يا غالي، حيث يتواجد مارديني في الإمارات العربية المتحدة، ليواصل تصوير مشاهده في بطولة مسلسل “أحلى أيام” من تأليفه.

ويذكر أن المسلسل من إخراج سيف الشيخ نجيب، وإنتاج شركة “آرت فيجن”، ومن بطولة الممثلين السوريين يامن الحجلي، ومديحة كنيفاني، ووائل زيدان، وخالد حيدر، واللبنانية رولا شامية والإماراتي بلال عبدلله، والمصرية روجينا، وسواهم.