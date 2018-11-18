بالفيديو.. نجاة متسابقة من موتًا محقق في الفورمولا 3

برلين(صدى):

أصيبت المتسابقة الألمانية ” صوفيا فلورش ” ، اليوم الأحد، بكسر في العمود الفقري، نتيجة لحادث تصادم مروع خلال السباق على جائزة ماكاو الكبرى ضمن فئة ” الفورمولا 3 ” الأوروبية.

وأظهر” فيديو ” ، فقدان صوفيا السيطرة على السيارة، وطارت في الهواء فوق مستوى الحواجز قبل أن تصطدم بسياج حول المضمار بسرعة كبيرة، وسقطت باندفاع عنيف نحوالسياج المحيط بالحلبة.

وتم رفع العلم الأحمر الذي يوقف السباق كليًا، وأكد منظمو الجائزة أن ” صوفيا ” استعادت وعيها وتمّ نقلها إلى المستشفى، رفقة عدد من المصابين في الحادثة ومنهم مصورون، قبل أن يتم استئناف السباق من جديد بدونها بعد إجراء إصلاحات للحلبة.