بالفيديو..‏ ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎

علي القحطاني(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يظهر لحظة تجول ذئبان في روضة نورة شمال الرياض.

وبين الفيديو الذي وثقه المواطن بكاميرا هاتفه لحظة هرولة الذئبان في المنطقة بسرعة شديدة حتى لن يتمكن من رؤيتهما بعد ذلك.

وتداول الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المغردين بضرورة تحرك الجهات المعنية للسيطرة على الذئبين وضبطهما نظرا لأنهما يشكلان خطر داهم على مرتادي تلك الطرق .