مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تفتتح ” بيت امي ” للعام الثاني

نايف السالم(صدى):

افتتحت مؤسسة رعاية الفتيات بمكه يوم الاربعاء الموافق 1440/3/6 برنامج بيت امي للعام الثاني بحلته الجديدة بإشراف الاستاذة / اميرة حميد الحنيطي

وذلك بواقع يومين بالأسبوع وعدد متدربات 8 فتيات.

يهدف البرنامج الى تعليم النزيلات أمور الاسرة والسكن من خلال دروس فنون الطهي وتزين الاطباق وغيرها بالاضافة الى تنمية مهارتهن وإعادة تأهيل سلوكياتهن وبذلك تكون عند خروجها ربه منزل ناجحة.

تضمن البرنامج التعريف بفكرة بيت امي

وذكر الأهداف المنشودة منه وايضاً شرح خطة عمل البرنامج

تخلل ذلك تقديم التوزيعات والهدايا التذكاريه البسيطة في جو مفعم بالسعادة ودعوات قلبية لهن بالتوفيق بإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات :بدور بنت هزاع الراجحي الشريف.