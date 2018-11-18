” صحة الرياض ” تبدأ برنامج لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية الدفعة الثانية

محمد السعران(صدى):

إنطلقت اليوم الاحد بصحة الرياض البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية لعدد ” 309 ” متدربا ومتدربة .

وأوضح مدير إدارة .

الشؤون الاكاديمية والتدريب بصحة الرياض الدكتور أنور العنزي أن البرنامج برعاية ثلاث جهات رئيسيه وهي وزارة الصحة وكليات التميز وصندوق التنمية الموارد البشرية (هدف).

وان هذا البرنامج عكفت على صياغته الادارة العامة للشئون الاكاديمية والتدريب بإشراف نخب علمية مختصة لتثقيف و إثراء المتدربين بالمعرفة و المهارات اللازمة بالرعاية الصحية من خلال نشر قيم المريض أولا وتحقيق العدالة والاحترافية والالتزام بالجودة وتنمية روح العمل الجماعي والمبادرة والإنتاجية .

حيث تسعي وزارة الصحة لتحقيق رؤية واعدة في المستقبل، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عالية الجودة .

وأضاف الدكتور العنزي أن البرنامج يقسم لمرحلتين الأولى منها تدريب نظري لمدة 6 أشهر ، فيما يتم التدريب العملي لمدة 6 أشهر ضمن المرحلة الثانية وذلك في مرافق وزارة الصحة و يستمر استقبال خريجي الدبلومات الصحية الدفعة الثانية حتى الخميس ، وفقا للمواعيد التي اعطيت للمتقدمين مسبقا .