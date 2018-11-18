هل وضع معلقة عسل في ” سر البطن ” يقوي المناعة ؟
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم الأحد، حقيقة، تقوية المناعة عن طريق وضع معلقة عسل في ” سر البطن ” .
وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : معلومة خاطئة: لحماية أطفالك من التهابات الشتاء والزكمه المتكرره تضع ملعقة عسل في ” سر البطن ” عند النوم لتقوية المناعه ” المرجع: بائع عسل.
معالي الوزير الدكتورنحول[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما احد يضع عسل بالسره لتقوية مناعة الاطفال يفضل اكله اذا كان في ملعقه او شربه اذا اضيف على الماء واقوى عسل للمناعه حبة البركه وعسل الطلحه