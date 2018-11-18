هل وضع معلقة عسل في ” سر البطن ” يقوي المناعة ؟

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم الأحد، حقيقة، تقوية المناعة عن طريق وضع معلقة عسل في ” سر البطن ” .

وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : معلومة خاطئة: لحماية أطفالك من التهابات الشتاء والزكمه المتكرره تضع ملعقة عسل في ” سر البطن ” عند النوم لتقوية المناعه ” المرجع: بائع عسل.