قرقاش: الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار بحق دول الخليج

ابوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن بعض الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار بحق دول خليجية وعربية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بعض الصحافة التركية المحسوبة والمتنفذة امتهنت فبركة الأخبار بشأن دول خليجية وعربية ومن ضمنها الإمارات ” .

وأضاف: ” والتجربة تعلمنا أن الإشاعات والأخبار الكاذبة لم تكن يوما منطق العاقل أوالمسؤول كما أنها تسيء إلى المصدر وتفقده ما تبقى من مصداقية ” .

وكانت شبكة ” بي بي سي ” قد أكدت نقلا عن تقرير الأخبار الرقمية لـ ” رويترز ” على أن تركيا تحتل المركز الأول عالمياً من حيث انتشار الأخبار الكاذبة، وأن 38 في المائة فقط من الأتراك يثقون في صدق الأخبار.

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