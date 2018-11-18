قرقاش: الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار بحق دول الخليج
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن بعض الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار بحق دول خليجية وعربية.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بعض الصحافة التركية المحسوبة والمتنفذة امتهنت فبركة الأخبار بشأن دول خليجية وعربية ومن ضمنها الإمارات ” .
وأضاف: ” والتجربة تعلمنا أن الإشاعات والأخبار الكاذبة لم تكن يوما منطق العاقل أوالمسؤول كما أنها تسيء إلى المصدر وتفقده ما تبقى من مصداقية ” .
وكانت شبكة ” بي بي سي ” قد أكدت نقلا عن تقرير الأخبار الرقمية لـ ” رويترز ” على أن تركيا تحتل المركز الأول عالمياً من حيث انتشار الأخبار الكاذبة، وأن 38 في المائة فقط من الأتراك يثقون في صدق الأخبار.
اقرأ أيضًا :
اترك تعليقاً